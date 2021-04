Obsèques du prince Philip - Harry, William et Charles enfin réunis, les frères pas si séparés...

Cela faisait plus d'un an que père et fils ne s'étaient pas retrouvés... Ce samedi 17 avril 2021, pour la première fois depuis qu'il a officiellement quitté la monarchie, le prince Harry apparaît aux côtés de son père le prince Charles et son frère le prince William aux obsèques du prince Philip. Ces retrouvailles étaient d'autant plus attendues depuis le scandale provoqué par son interview vérité avec Oprah Winfrey en mars dernier. Une réunion familiale forcée et endeuillée, qui permettra peut-être au duc de Sussex de se rabibocher avec ses proches...

Comme l'avait annoncé en amont le palais de Buckingham, le prince Charles, ses fils et plusieurs membres de la famille royale ont pris place dans la cour intérieure du château de Windsor pour une procession. Sans surprise, personne ne porte d'uniforme militaire, comme l'a exigé Elizabeth II, pour éviter tout embarras royal... C'est à bord d'une Land Rover, tout spécialement conçue par le défunt lui-même, que le cercueil a été escorté jusqu'à la Chapelle Saint-Georges, où débutera la cérémonie religieuse à 15h (heure locale). Visiblement émus, mais non moins dignes, le prince Charles et sa soeur la princesse Anne ont marché en tête de la procession, suivis par les princes William et Harry, séparés (d'un pas seulement) par leur cousin Peter Phillips.

Dans la chapelle, le prince William a retrouvé son épouse Kate Middleton, élégante au possible avec un collier de perles prêté par la reine, et leurs autres membres de la Firme. Seules trente personnes ont été conviées en raison de la crise sanitaire. C'est finalement seul que le prince Harry enterre son grand-père puisque son épouse Meghan Markle a été contrainte de rester en Californie, en raison de sa grossesse déjà bien avancée.

A l'issue du service religieux qui devrait durer 50 minutes, le cercueil du prince Philip sera installé dans le caveau royal au sein même de la Chapelle. Un emplacement provisoire puisqu'il sera transféré non loin de là, dans un futur plus ou moins proche...