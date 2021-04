Obsèques du prince Philip : l'engin très spécial qui transportera le cercueil dévoilé

En un siècle d'existence, le prince Philip a eu le temps d'organiser chaque détail de ses funérailles. Grâce à un communiqué très fourni du palais de Buckingham publié le jeudi 15 avril 2021, on découvre l'organisation millimétrée de la cérémonie prévue samedi après-midi à Windsor. Trente invités choisis scrupuleusement par la reine Elizabeth II viendront rendre hommage au souverain, disparu le 9 avril dernier, à 99 ans.

Le cercueil du prince Philip sera transporté dans un véhicule spécial qu'il a lui-même imaginé et conçu : un corbillard Land Rover d'un ton vert foncé de style militaire (voir diaporama). D'après le Daily Mail, cet engin exceptionnel et unique aurait nécessité seize années de développement et les touches finales auraient été apportées en 2019. Le duc d'Edimbourg, adepte des Land Rover, avait contacté la firme britannique pour la fabrication de ce corbillard - du jamais vu auparavant - en 2003, année de son 82e anniversaire. Ce véhicule utilitaire à la structure angulaire témoigne de sa passion pour l'ingénierie et les designs simples. Une première version du modèle était sortie de l'usine de Solihull en 2003, avant que le prince Philip n'y fasse de nombreuses modifications au fil des années.

Le mari de la reine Elizabeth avait par exemple demandé à ce que la couleur "Dark Bronze Green" soit utilisée. Une teinte d'ordinaire réservée aux véhicules militaires. Le prince Philip avait également dessiné lui-même la partie où le cercueil reposera, la mettant aux dimensions exactes et ajoutant des barres de fer pour que le cercueil reste à sa place. Après seize longues années de perfectionnement, le corbillard Land Rover du prince Philip est enfin prêt à servir.

Le véhicule sera la pièce maîtresse de la procession de samedi, qui partira du château de Windsor en début d'après-midi pour rejoindre le parvis de la chapelle Saint-George. Les membres de la famille royale et les autres invités marcheront derrière cette voiture décidément unique en son genre.