Obsèques du prince Philip : la liste des 30 invités enfin révélée, quelques surprises

On sait enfin quels membres de la famille royale assisteront aux obsèques du prince Philip, qui se tiendront samedi 17 avril 2021 au château de Windsor. En raison de la crise sanitaire, seules trente personnes pourront y prendre part. Une liste finalement dévoilée ce jeudi après-midi par le palais de Buckingham.

Sans surprise, la reine Elizabeth sera soutenue dans son deuil par ses quatre enfants : le prince Charles (et son épouse Camilla), la princesse Anne (et son mari le vice-amiral Sir Tim Laurence), le prince Andrew (qui sera seul) et le prince Edward (avec son épouse Sophie de Wessex).

Les petits-enfants du prince Philip seront eux aussi présents : le prince William et son épouse Kate Middleton, le prince Harry (sans Meghan Markle, restée en Californie à cause de l'avancement de grossesse), la princesse Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi, la princesse Eugenie et son époux Jack Brooksbank, Zara et Mike Tindall, Peter Phillips, ainsi que Lady Louise Windsor et son frère James, vicomte Severn.

Les enfants de la défunte princesse Margaret ont également été conviés : Lady Sarah Chatto et son mari Daniel Chatto, ainsi que le comte de Snowdon. Le duc de Gloucester, le duc et la duchesse de Kent, de même que la princesse Alexandra seront eux aussi présents.

Enfin, trois membres de la famille allemande du prince Philip ont été invités : le prince héritier Bernhard de Bade, petit-neveu du duc d'Edimbourg, le prince Donatus de Hess et le prince Philippe de Hohenlohe-Langenbourg. Amie proche du défunt, la comtesse Patricia (Knatchbull) Mountbatten de Birmanie sera elle aussi présente samedi après-midi.

Pour éviter tout embarras à son fils le prince Andrew, et son petit-fils le prince Harry, la reine a refusé le port d'uniformes militaires, rompant ainsi la tradition pour ce genre d'événement officiel. Les obsèques du prince Philip, décédé "paisiblement" le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans, débuteront à 15h (heure locale) en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.