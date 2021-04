Obsèques du prince Philip : qui est Penny Brabourne, cette amie proche qui a été invitée ?

La reine et ses conseillers ont finalement fait leur choix : la liste des trente personnes qui assisteront aux obsèques du prince Philip a été révélée par le palais de Buckingham jeudi soir. Samedi 17 avril 2021, Elizabeth II sera bien sûr épaulée par ses quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward) et ses huit petits-enfants, accompagnés de leurs conjoints respectifs (si l'on omet Meghan Markle, restée en Californie en raison de l'avancement de sa grossesse).

Sans trop de surprise non plus, les enfants de la défunte princesse Margaret (la soeur d'Elizabeth) seront présents : Lady Sarah Chatto (avec son mari Daniel Chatto) et le comte Snowdon. La souveraine a également invité certains de ses cousins proches, tels que le duc de Gloucester, le duc de Kent, de même que la princesse Alexandra. Pour compléter cette liste (imposée par la crise sanitaire), Elizabeth II aurait suivi les dernières exigences de son mari à la lettre en invitant trois membres de sa famille allemande, mais aussi une certaine Penny Brabourne...

Penny est en réalité la comtesse Penelope Mountbatten de Birmanie, également connue comme étant Penelope Knatchbull, baronne Brabourne, de par son mariage. Elle est également appelée Lady Romsey ou Lady Brabourne. Rien que ça ! En épousant en 1979, Norton Knatchbull, 3e comte Mountbatten de Birmanie, cette roturière est ainsi devenue une cousine par alliance du prince Charles. Ce dernier était d'ailleurs le témoin du marié lors de ces noces. Les spectateurs de la série The Crown (sur Netflix) s'en souviendront peut-être : Norton Knatchbull est le petit-fils de Louis, 1er comte Mountbatten de Birmanie, décédé en Irlande en 1979 lors d'un attentat perpétré par l'IRA. Un décès qui avait grandement affecté son neveu le prince Philip.

Avant tout, Penny (on va s'en tenir à ce diminutif) était la partenaire du prince Philip lors de leurs courses d'attelages. Comme le précise le Daily Mail, depuis que le duc d'Edimbourg s'était retiré de la vie publique en 2017, la Britannique de 67 ans lui rendait régulièrement visite à Wood Farm, le cottage situé sur le domaine de Sandringham (Norfolk), où le prince a passé l'essentiel de sa retraite.

"Penny et le duc d'Édimbourg ont partagé des décennies d'affection, a rapporté une source du magazine Grazia. Sa présence à l'enterrement parmi seulement trente participants est exactement ce que le regretté duc aurait voulu, et toute la famille sera ravie de l'avoir avec elle en cette sombre occasion." Après une procession au sein du château de Windsor, lors de laquelle le cercueil du duc d'Edimbourg sera transporté sur un véhicule très spécial, la cérémonie religieuse débutera à 15h (heure locale) au sein de la Chapelle Saint-Georges.