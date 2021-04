Obsèques du Prince Philip : la reine Elizabeth rompt la tradition et impose son choix à toute la famille

Le prince Philip est mort le 9 avril 2021 à 99 ans. Ses obsèques, pour lesquelles il avait auparavant pris diverses décisions, s'organisent sous la houlette de son épouse la reine Elizabeth II. La souveraine vient ainsi de choisir comment seront vêtus les hommes de son clan pour l'occasion.

Comme le rapporte le Mail Online, Elizabeth II a tranché afin d'éviter une nouvelle polémique au sein de son clan : aucun des hommes ne portera de costume militaire. Le prince Harry, exilé aux Etats-Unis avec sa femme Meghan Markle - absente des obsèques pour cause de deuxième grossesse -, aurait souhaité enfiler une tenue officielle lui qui a notamment été pilote dans l'armée. Mais, en renonçant à son rôle de membre senior de la famille royale, il a perdu ses ressources financières et tous ses titres... Le prince, à l'isolement depuis qu'il est rentré au bercail pour assister aux obsèques de son grand-père, voulait porter sa tenue Blues and Royals que l'on avait pu voir lors de son mariage en 2018.

Elizabeth II, qui de longue date entretient une belle relation avec son turbulent petit-fils, lui a évité l'humiliation d'être le seul homme de son clan à se présenter sans ses attributs militaires. Elle a choisi de rompre la tradition qui veut que les membres de la famille royale ayant été de près ou de loin dans les forces armées s'habillent en tenues militaires et a donc imposé le port d'un costume cravate à tout le monde : le prince Charles, le prince William ou encore le prince Andrew - ce dernier voulait porter son costume d'Amiral de la Royal Navy, un titre qu'il possède toujours en dépit de sa mise à l'écart de la vie royale suite à l'affaire Epstein dans laquelle il est empêtré.

Les obsèques du prince Philip, né Philippe de Grèce, se tiendront samedi 17 avril 2021 à la chapelle St George du château de Windsor, à 15h heures (heure du Royaume-Uni). Un évènement retransmis à la télévision mais n'accueillant que trente personnes maximum, pandémie oblige. Le défunt ne souhaitait pas d'obsèques nationales. Son cercueil, recouvert d'une couronne de fleurs, repose actuellement au château de Windsor. Il sera déposé à l'entrée de l'édifice le jour venu par des militaires puis transporté en voiture jusqu'à la chapelle, une procession qui sera accompagnée par les membres de la famille royale, à pied, sous la musique d'une fanfare. La reine se rendra à la chapelle de son côté pour assister à la cérémonie sous la direction de l'archevêque de Canterbury. Le prince Philip sera ensuite inhumé dans le caveau royal de Frogmore. Un lieu où repose notamment la reine Victoria.

Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew et mère de Beatrice et Eugenie d'York, n'a pas été invitée aux obsèques. Le prince Philip l'appréciait peu.