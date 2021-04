Obsèques du prince Philips : un membre de la famille pas invité, absence prévisible

C'est un vrai casse-tête avec lequel doit composer la reine Elizabeth II. Près d'une semaine après le décès de son époux le prince Philip, qui s'en est allé paisiblement le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans, elle doit organiser les obsèques qui se dérouleront samedi prochain en la chapelle du château de Windsor, avec une exigence principale : ne convier que 30 personnes en raison du contexte sanitaire encore extrêmement délicat.

A l'approche de ces obsèques, la liste des invités se précise, du moins des non-invités. Ce jeudi 15 avril 2021, le Daily Mail annonce qu'un membre de la famille royale ne sera pas présent à ce dernier adieu organisé en petit comité. Il s'agit de Sarah Ferguson, plus connue sous le surnom de Fergie. Mariée au prince Andrew d'York, fils de la reine Elizabeth et du prince Philip, de 1986 à 1996, mère d'Eugenie et Beatrice d'York, Sarah Ferguson avait pourtant accompagné le prince Philip dans ses derniers instants. Et depuis la disparition du duc d'Edimbourg qui a tant ému, Sarah Ferguson accompagne la reine Elizabeth dans son deuil, se rendant, avec son ex-époux le prince Andrew, au château de Windsor pour se promener avec elle et ses jeunes compagnons, ses corgis.

La non-invitation de Sarah Ferguson n'a rien de surprenant et était avancée depuis plusieurs jours par la presse britannique. Le prince Philip n'a jamais digéré les photos de Fergie se faisant sucer les orteils par un amant texan, révélées notamment en Une du Daily Mirror en 1992. Sans compter le cadeau qu'elle lui avait offert pour ses 80 ans, un service de 13 couverts, un nombre bien mal choisi.

Il y a quelques jours, Gyles Brandreth, biographe du prince Philip, déclarait au Daily Mail que le duc d'Edimbourg trouvait Fergie "à palir d'effroi". La maman d'Eugenie et Beatrice d'York ne pouvait donc espérer assister à ses obsèques pour lesquelles la reine Elizabeth a pris une grande décision : aucun invité ne portera de costumes militaires.