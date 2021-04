Diaporama Obsèques du prince Philip : un membre de la famille pas invité, absence prévisible

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres.

Sarah Ferguson et le prince Andrew, duc d'York - La famille Royale d'Angleterre assiste à la course hippique "Royal Ascot 2015" sur le champs de courses de Ascot, le 19 juin 2015.

Sarah Margaret Ferguson, duchesse d'York, Le prince Andrew, duc d'York et la princesse Eugenie d'York assistent à la Course hippique Queen's horse Dartmouth à Ascot, le 23 juillet 2016.

Sarah Ferguson, duchesse d'York avec Julian Fellowes et Andrew Lloyd - Webber à la soirée School of Rock The Musical au théâtre New London à Londres, le 14 novembre 2016.