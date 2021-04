Obsèques du prince Philip : qui sera présent ? Seules 30 personnes autorisées, la reine doit trancher

Non seulement l'organisation des obsèques du prince Philip est chamboulée par la crise sanitaire, mais la reine doit faire un choix difficile : ne retenir que trente personnes pour la cérémonie qui se tiendra samedi 17 avril 2021 à Windsor. Une limite imposée par le gouvernement pour limiter la propagation de la Covid-19. A en croire le Mirror, le palais avait initialement prévu 800 invités, même si le duc d'Edimbourg avait indiqué avant son décès (survenu le 9 avril) qu'il ne souhaitait pas une grande cérémonie nationale.

Difficile d'imaginer les funérailles du prince Philip sans la présence d'Elizabeth II bien sûr, et de leurs quatre enfants : le prince Charles (et son épouse Camilla), la princesse Anne (et son mari le vice-amiral Sir Timothy Laurence), le prince Andrew et le prince Edward (accompagné de son épouse la comtesse Sophie de Wessex). La reine a d'ailleurs reçu la visite de ses enfants au château de Windsor depuis le décès de son mari.

En tant qu'héritier au trône d'Angleterre, le prince William devrait être présent, avec son épouse Kate Middleton. La venue du prince Harry a quant à elle été confirmée samedi, mais c'est seul, sans Meghan Markle, que le duc de Sussex fera le voyage depuis la Californie. Le doute subsiste en revanche quant à la présence des autres petits-enfants du prince Philip : Peter Phillips, Zara Tindall, la princesse Beatrice (et son mari Edoardo Mapelli Mozzi) et sa soeur la princesse Eugenie (et son mari Jack Brooksbank), Lady Louise Windsor et son frère James, le vicomte Severn.

En raison de leur jeune âge, il semble peu probable de voir certains des dix arrières-petits-enfants que comptait le duc d'Edimbourg : Savannah et Isla Phillips (les enfants de Peter Philips), le prince George, sa soeur la princesse Charlotte et le prince Louis de Cambridge (les enfants de William), Mia, Lena et Lucas Tindall (les enfants de Zara Phillips), Archie Mountbatten-Windsor (le fils du prince Harry) et August Brooksbank (le fils d'Eugenie).

Un Premier ministre en retrait

Elizabeth II pourrait décider d'inviter certains de ses cousins, tels que la princesse Alexandra, le duc et la duchesse de Gloucester ou encore le duc et la duchesse de Kent. Les enfants de la défunte princesse Margaret pourraient également être conviés : David Armstrong-Jones, le comte de Snowdon et Lady Sarah Chatto. Pour sûr, Boris Johnson sera absent, comme l'a annoncé un communiqué du 10, Downing Street ce week-end : "Le Premier ministre a toujours voulu agir conformément à ce qui est le mieux pour la famille royale, et ainsi permettre au plus grand nombre de membres de la famille possible d'assister aux funérailles."

Selon les détails transmis par le palais de Buckingham samedi, les obsèques du prince Philip vont commencer à Windsor le samedi 17 avril à 15h (heure locale) : le cercueil du duc d'Edimbourg sera transporté jusqu'à la Chapelle Saint-Georges du château à bord d'une Land Rover spécialement conçue pour l'occasion, par le défunt lui-même. Lors de cette procession militaire, plusieurs membres de la famille royale devraient suivre le cercueil à pieds. Le prince Philip devrait ensuite être inhumé non loin du château de Windsor, au cimetière royal de Frogmore.