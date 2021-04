La princesse Eugenie, jeune maman aux anges : nouveau portrait de famille avec August, 2 mois

Le petit August Philip Hawke Brooksbank, baptisé ainsi en hommage à ses grands-pères, est actuellement onzième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. En principe, il passera à la douzième place lorsque naîtra l'été prochain la fille du prince Harry et Meghan Markle. Pour ce qui est du titre royal que la reine Elizabeth pourrait accorder au fils d'Eugenie et Jack, son neuvième arrière-petit-enfant (elle en a dix), sa maman serait plutôt partie pour le refuser poliment. "Eugenie sait qu'un titre peut être une malédiction autant qu'une bénédiction, et avec Jack, elle veut que leur enfant mène une vie ordinaire et qu'un jour, il travaille pour gagner sa vie", avait expliqué une source au magazine Vanity Fair peu après la naissance d'August.

Marine Corviole