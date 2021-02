Eugenie d'York maman : sortie de la maternité à trois, avec Jack et le bébé

Le mystère reste en revanche entier quant à la destination d'Eugenie et Jack : les jeunes parents vont-ils regagner leur Ivy Cottage, près du palais de Kensington ? Où vont-ils retrouver le Frogmore Cottage, la maison que leur prêtent Harry et Meghan à Windsor ? Pour ce qui est du titre royal que la reine Elizabeth pourrait accorder à son neuvième arrière-petit-enfant, la princesse serait plutôt partie pour le refuser poliment. "Eugenie sait qu'un titre peut être une malédiction autant qu'une bénédiction, et avec Jack, elle veut que leur enfant mène une vie ordinaire et qu'un jour, il travaille pour gagner sa vie", une source proche a-t-elle confié au magazine Vanity Fair.

Eugenie et Jack Brooksbank avaient annoncé l'arrivée de leur premier enfant le 25 septembre 2020, près de deux ans après leur fastueux mariage, célébré à Windsor. Si le palais de Buckingham s'était contenté d'un communiqué de presse formel, les futurs parents avaient quant à eux préféré un faire-part plus personnel sur Instagram. Depuis, Eugenie d'York avait affiché son ventre arrondi à plusieurs reprises dans les rues de Londres, notamment en quittant la galerie d'art Hausery & Wirth, où elle travaille depuis plusieurs années. La Britannique avait alors opté pour des looks de maternité essentiellement... français !