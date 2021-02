La princesse Eugenie est maman : première photo à trois depuis la maternité

Buckingham a rappelé dans son communiqué qu'il "s'agit du premier enfant de la princesse Eugenie et Jack Brooksbank, du premier petit-enfant pour le duc d'York et Sarah Ferguson, duchesse d'York, et du neuvième arrière-petit-enfant de la reine et du duc d'Edimbourg", mais aussi que "son altesse royale et son enfant se portent bien". Comme c'est généralement le cas pour les membres de la Firme, il va falloir attendre quelques jours avant de connaître le nom du bébé et savoir si un titre royal lui est accordé.

Eugenie et Jack Brooksbank avaient annoncé l'arrivée de leur premier enfant le 25 septembre 2020, près de deux ans après leur fastueux mariage, célébré à Windsor. Si le palais de Buckingham s'était contenté d'un communiqué de presse formel, les futurs parents avaient quant à eux préféré un faire-part plus personnel sur Instagram. Depuis, Eugenie d'York avait affiché son ventre arrondi à plusieurs reprises dans les rues de Londres, en optant pour des looks de maternité essentiellement... français !