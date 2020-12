Eugenie d'York enceinte : la princesse et son baby bump s'illustrent en look français

Plus que quelques semaines avant l'arrivée du bébé ! Lundi, Eugenie d'York a été aperçue dans les rues de Londres avec son ventre arrondi. L'occasion pour la princesse d'afficher un nouveau look hivernal et festif... signé d'une marque française.

Près de deux ans après leur fastueux mariage, célébré à Windsor, Eugenie et Jack Brooksbank ont annoncé l'arrivée de leur premier enfant le 25 septembre dernier. Si le palais de Buckingham s'est contenté d'un communiqué de presse formel, les futurs parents ont quant à eux préféré un faire-part plus personnel sur Instagram. La famille royale britannique va bien s'agrandir en 2021, puisque Zara Tindall est elle aussi enceinte, de son troisième enfant.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos