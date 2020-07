Kate Middleton : Son nouveau bracelet fétiche est français, et accessible !

Au tour de la duchesse de Cambridge de craquer pour Sézane ! Le 23 juillet 2020, le palais de Kensington a dévoilé de nouvelles photos de Kate Middleton au côté du prince William, lors d'une rencontre avec des représentants des travailleurs de santé mobilisés pendant la crise du coronavirus, et soutenus par la Royal Foundation. Une réunion organisée plus tôt cette semaine, pour laquelle la Britannique de 38 ans avait misé sur un accessoire de la marque française à succès.

Déjà particulièrement populaire depuis plusieurs années en France, la griffe Sézane devrait pouvoir compter sur ce coup de projecteur royal pour séduire une plus large clientèle internationale ! Pour compléter son look d'été, composé d'une robe chemise Suzannah et d'une paire d'espadrilles compensées Castaner, Kate Middleton a misé sur le joli bracelet Stéphanie de la marque française, dans sa version écru doré. Un modèle en laiton plaqué or malheureusement en rupture de stock, mais toujours en vente dans d'autres coloris, au prix de 80 euros. Peut-être ce précieux jonc connaîtra-t-il le même succès que les boucles d'oreilles françaises GAS portées par Meghan Markle, lors de son voyage au Maroc en 2019 ?