Kate Middleton : teint hâlé et look de marque française, apparition surprise

Bien qu'elle soit toujours confinée en famille dans sa maison d'Anmer Hall, dans le Norfolk, Kate Middleton continue d'être active en multipliant les visioconférences. Le 16 mai 2020, en compagnie de son mari le prince William, la Britannique de 38 ans a célébré le premier anniversaire de Shout, un service d'aide psychologique d'urgence disponible par SMS. L'occasion pour la duchesse de Cambridge de dévoiler un nouveau look de printemps réussi.

Kate Middleton a visiblement passé beaucoup de temps en extérieur depuis le début de son confinement, entamé à la mi-mars. Cette adepte de la campagne et du jardinage est en effet apparue avec un teint hâlé à souhait lors de cet appel vidéo. Les cheveux relevés en un élégant chignon, la mère de George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans) a mis en valeur sa jolie paire de boucles d'oreilles Catherine Zoraida. Côté mode, la duchesse de Cambridge a opté pour l'une de ses marques françaises préférées avec un cardigan blanc de chez Sandro. Un modèle court en maille côtelée, porté près du corps, toujours en vente au prix de 145 euros.