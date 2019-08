Kate Middleton bronzée : retour de vacances avec style en marque française

Le teint légèrement hâlé, Kate Middleton est apparue radieuse au côté de son époux jeudi, lors de son arrivée sur les lieux de la compétition à Cowes. Et pour accompagner son pantalon large L.K. Bennett et ses baskets Superga, la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) a choisi une marque française : son nouveau top en maille rayée est en effet signé Sandro. Un modèle toujours en vente et à prix doux, puisqu'il est soldé à 75 euros au lieu de 125 euros. Ce n'est pas la première fois qu'elle porte une pièce de cette marque puisque le 1er juillet, elle portait une robe verte imprimée issue de la collection printemps-été 2019.