Kate Middleton : Ses nouvelles boucles d'oreilles copiées sur Meghan Markle ?

La marque de bijoux Zoraida peut compter, non pas sur une, mais sur deux ambassadrices de choix ! Lors de sa dernière sortie effectuée en Ecosse le 12 février 2020, Kate Middleton a dévoilé une nouvelle paire de boucles d'oreilles dorées de cette créatrice anglaise. Le 7 janvier dernier, pour son grand retour public à Londres avec Harry, Meghan Markle avait elle aussi misé sur une paire de boucles d'oreilles de la même marque...

En fin de compte, c'est l'ex-actrice américaine qui pourrait s'être inspirée de Kate Middleton, et non l'inverse. L'épouse du prince William affectionne en effet la marque Zoraida depuis 2012 et s'est notamment illustrée avec une première paire de boucles d'oreilles en 2014, lors du Noël de la famille royale à Sandringham. La notoriété de la marque (créée en 2011) devrait beaucoup à ces coups de pub royaux, d'autant que les bijoux sont vendus à des prix relativement accessibles. A titre d'exemple, le modèle feuilles en argent plaqué or 18 carats, porté mercredi par la duchesse de Cambridge, est toujours en vente à 198 euros.