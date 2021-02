Eugenie d'York maman : la princesse a donné naissance à son premier enfant, le sexe révélé !

Carnet rose pour la famille royale britannique ! Le 9 février 2021, la princesse Eugenie a donné naissance à son premier enfant. Une heureuse nouvelle confirmée par le palais de Buckingham dans un communiqué officiel. Avec son mari Jack Brooksbank, la Britannique est désormais l'heureuse maman d'un petit garçon.

"Son altesse royale la princesse Eugenie a accouché en toute sécurité d'un fils aujourd'hui, le 9 février 2021, à 8h55, au Portland Hospital. Jack Brooksbank était présent. Le bébé pèse 3,6 kg. La reine, le duc d'Edimbourg, le duc d'York, la duchesse d'York, M. et Mme George Brooksbank ont été informés et sont ravis de la nouvelle. Il s'agit du premier enfant de la princesse Eugenie et Jack Brooksbank, du premier petit-enfant pour le duc d'York et Sarah Ferguson, duchesse d'York, et du neuvième arrière-petit-enfant de la reine et du duc d'Edimbourg. Son altesse royale et son enfant se portent bien." Comme c'est généralement le cas pour les membres de la famille royale, il va falloir attendre quelques jours avant de connaître le nom du bébé.

Le princesse Eugenie a donc accouché au Portland Hospital de Londres, celui-là même où elle a vu le jour en 1988, deux ans après sa soeur la princesse Beatrice. D'autres membres de la famille royale y sont nés : les petits-enfants de la princesse Margaret, mais aussi Archie, le fils du prince Harry et Meghan Markle (en 2018).