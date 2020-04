Sarah Ferguson et le prince Andrew, de retour : l'ex-couple uni face à la crise

Ce sont les divorcés les moins divorcés du gotha ("il restera pour toujours mon prince charmant", disait même en 2013 madame), nouvelle illustration en pleine période de confinement : le prince Andrew et Sarah Ferguson, duchesse d'York, ont mis la main à la pâte ensemble pour soutenir l'effort du système de santé britannique face à la pandémie de coronavirus.

Des images partagées sur Instagram par l'assistante de Fergie, Antonia Marshall, montrent ainsi le tandem, dont le mariage a été dissout en 1996, en train de confectionner des sacs de gourmandises pascales destinés au Thames Hospice de Windsor, un centre médicalisé qui accueille des personnes atteintes de pathologies létales. La scène semble de toute évidence se dérouler à l'extérieur du Royal Lodge, le domicile que continuent de partager aujourd'hui encore dans le parc royal de Windsor Andrew et Sarah et où ils sont en ce moment confinés, vraisemblablement avec leur fille cadette la princesse Eugenie et son mari Jack Brooksbank, et non loin de la reine Elizabeth II, réfugiée dans son château du Berkshire.

"La famille d'York fait montre d'une unité merveilleuse et inébranlable face à cette crise et ne cesse d'apporter son aide aux autres", écrit dans sa publication, totalement exaltée, l'assistante de la duchesse. D'une image de ce diaporama, on peut vraisemblablement déduire que le prince Andrew et Fergie se sont également déplacés pour porter eux-mêmes leurs offrandes au personnel de l'établissement de soins.