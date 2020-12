Zara Tindall enceinte de son troisième enfant : le bonheur après deux fausses couches

En 2021, il devrait y avoir, non pas un, mais bien deux royal babies ! Après la princesse Eugenie, c'est au tour de Zara Tindall et son mari Mike Tindall d'annoncer l'arrivée de leur troisième enfant. Une heureuse nouvelle confirmée par l'ancien rugbyman en personne, alors qu'il était l'invité du podcast The Good, The Bad & The Rugby, diffusé le 9 décembre 2020. Une annonce bien moins formelle que les traditionnels faire-parts de Buckingham !

Avec Mike Tindall, la fille de la princesse Anne et petite-fille d'Elizabeth II est déjà maman de deux petites filles : Mia et Lena, 6 et 2 ans. "Cela a été une bonne semaine pour moi, on a fait une petite écho la semaine dernière, un troisième Tindall est en route", l'ex-sportif de 41 ans a-t-il confié mercredi. J'aimerais un garçon cette fois, j'ai deux filles, j'aimerais un garçon. Je l'aimerai que ce soit un garçon ou une fille, mais pitié que ce soit un garçon." Encore quelques semaines de patience avant le verdict...

Fonder une famille n'a pas été un long fleuve tranquille pour Zara Tindall (née Phillips) et son mari. La cavalière émérite, aujourd'hui âgée de 39 ans, a en effet dû faire face à deux fausses couches après la naissance de son aînée Mia. En décembre 2016, le couple a dû publiquement annoncer une première fausse couche puisque la grossesse avait été confirmée par le palais de Buckingham un mois plus tôt...

Ce qui nous a sauvés, c'est Mia

Un annonce publique qui a été difficile à vivre, comme Zara Tindall a pu le confier lors d'une interview accordée au Sunday Times, deux ans plus tard. "Dans ces moments-là, on traverse une période où l'on ne peut pas en parler. C'est trop à vif." Pour autant, la Britannique a trouvé beaucoup de réconfort dans le courrier reçu de la part de nombreuses compatriotes qui ont, elles aussi, traversé la même épreuve. "Dans notre cas, c'était quelque chose de très rare ; la nature nous a dit : 'Ce n'est pas le bon.' J'ai dû aller jusqu'au bout et accoucher parce que ma grossesse était déjà bien avancée."

Zara et Mike Tindall, mariés depuis l'été 2011, ont notamment surmonté ces deux pertes successives en se concentrant sur leur fille aînée Mia : "Une chose que l'on apprend, c'est que bien d'autres personnes doivent traverser la même chose, l'ancien capitaine du XV d'Angleterre avait-il confié en 2017, toujours auprès du Sunday Times. Ce qui nous a sauvés, c'est Mia, notre fille. Peu importe à quel point on se sent mal, elle viendra nous sauter au cou en courant."