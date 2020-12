Zara Tindall est enceinte ! La petite-fille d'Elizabeth II attend son troisième enfant

Un nouveau royal baby est en route ! Zara Tindall est en effet enceinte de son troisième enfant. Une heureuse nouvelle confirmée par son mari Mike Tindall, alors qu'il participait au podcast The Good, The Bad & The Rugby, diffusé le 9 décembre 2020. La fille de la princesse et son époux sont déjà parents de deux petites filles : Mia et Lena (6 et 2 ans).

"Cela a été une bonne semaine pour moi, on a passé une petite écho la semaine dernière, un troisième Tindall arrive", l'ancien rugbyman de 42 ans a-t-il confié. Le Britannique n'a pas donné plus de précisions sur cette nouvelle grossesse, ni sur le sexe du bébé, ni sur la date de naissance attendue. La famille royale va décidément s'agrandir en 2021 puisque la princesse Eugenie attend son premier enfant pour le début d'année prochaine.

Zara Tindall (née Phillips) avait rencontré des difficultés pour concevoir son deuxième enfant. La cavalière émérite de 39 ans a en effet été victime de deux fausses couches après la naissance de son aînée Mia. En décembre 2016, elle avait dû publiquement annoncer sa première fausse couche puisque sa grossesse avait été confirmée par le palais de Buckingham un mois plus tôt...

Un annonce publique qui a été difficile à vivre, comme elle l'avait confié lors d'une interview accordée au Sunday Times, deux ans plus tard. "Dans ces moments-là, on traverse une période où l'on ne peut pas en parler. C'est trop à vif." Elle avait ajouté : "Dans notre cas, c'était quelque chose de très rare ; la nature nous a dit : 'Ce n'est pas le bon.' J'ai dû aller jusqu'au bout et accoucher parce que ma grossesse était déjà bien avancée." Un récit qui a récemment fait écho à celui rédigé par Meghan Markle, elle aussi victime d'une fausse couche l'été dernier, en Californie, alors qu'elle attendait son deuxième enfant.