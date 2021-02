Eugenie d'York maman : la princesse contrainte d'accoucher par césarienne pour une raison précise

Après avoir quitté la maternité sous les flashs des photographes le 12 février, Eugenie d'York, son mari et leur bébé ont regagné Windsor et le Frogmore Cottage, la demeure que leur prêtent le prince Harry et Meghan Markle maintenant qu'ils vivent en Californie. La princesse d'York et la duchesse de Sussex ont d'ailleurs toutes deux donné naissance à leur premier enfant au Portland Hospital, puisque le petit Archie y est né en mai 2018. Drôle de coïncidence, les Sussex ont annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant le 14 février... Un nouveau membre de la famille royale qui naîtra probablement aux Etats-Unis.

Une vie "ordinaire" pour le petit prince

Pour ce qui est du titre royal que la reine Elizabeth pourrait accorder au fils d'Eugenie et Jack, son neuvième arrière-petit-enfant, la princesse serait plutôt partie pour le refuser poliment. "Eugenie sait qu'un titre peut être une malédiction autant qu'une bénédiction, et avec Jack, elle veut que leur enfant mène une vie ordinaire et qu'un jour, il travaille pour gagner sa vie", a récemment confié une source au magazine Vanity Fair.