La princesse Eugenie fière de sa cicatrice dans le dos : elle prend la pose

"Je n'avais que 11 ans lorsque l'on m'a dit que j'avais besoin d'être opérée et cet énorme choc m'a laissée abasourdie, avec l'idée que je n'irais plus à l'école ou que je ne serais pas une élève comme les autres, avait-elle confié au Daily Telegrah en 2018. Je pense que le moment le plus perturbant a été avant l'opération, la peur de l'inconnu." Huit heures d'intervention et deux tiges en titane de 30 centimètres placées le long de sa colonne vertébrale ont été nécessaires pour redresser son dos. "Après ça, je ne pouvais plus bouger à l'hôpital et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dû porter un collier cervical et bouger très doucement dans le lit. C'était très frustrant et je me souviens que j'étais furieuse de ne pas pouvoir courir ou jouer."