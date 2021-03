Princesse Eugénie d'York maman : nouvelle photo de son bébé August, au regard doux

Pour rappel, la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson avait accueilli son premier enfant, August, le 9 février 2021 au sein du Portland Hospital de Londres. La jeune maman et son mari avaient été photographiés à la sortie de l'établissement trois jours plus tard. Le petit August n'en a certainement pas encore conscience, mais il est onzième dans l'ordre de succession au trône.

Eugénie d'York et son mari Jack résident actuellement au Frogmore Cottage, là où Archie, le fils d'Harry et Meghan avait vécu ses premiers jours. Leur fils August s'appelle ainsi en hommage au mari de la reine Victoria, le prince Albert, dont le nom de naissance était Franz Albert August Karl Emanuel. Profitant des jonquilles et du jardin luxurieux, la princesse d'York avait déjà publié plusieurs photos ensoleillées de son fils sur les réseaux sociaux. Plus qu'à patienter sagement pour découvrir les prochaines...