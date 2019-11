Eugénie d'York : Tout sourire après le retrait de son père, le prince Andrew

Les rouages de l'opération de crise du prince Andrew se mettent en marche. Après son interview ratée à la BBC, lors de laquelle il avait fourni un alibi pour contrer les accusations d'agressions sexuelles de Virginia Roberts et déploré son amitié "déplacée" avec Jeffrey Epstein, le second fils de la monarque britannique a annoncé qu'il se retirait de la vie publique. "Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du travail précieux que fournissent les nombreuses associations auxquelles je suis fier d'apporter mon soutien. En conséquence, j'ai demandé à Sa Majesté si je pouvais me retirer de mes engagements publics dans un avenir proche et elle m'a donné sa permission", a annoncé le prince Andrew, 59 ans, dans un communiqué diffusé par le palais de Buckingham.

Une annonce à l'effet coup de tonnerre, et aux allures d'aveux, diffusée mercredi 20 novembre 2019. Ce même jour, la fille cadette du prince Andrew, la princesse Eugénie d'York, faisait sa première apparition publique depuis l'annonce fracassante de cette "démission". Tout sourire, c'est dans une robe noire et un manteau bordeaux qu'elle est apparue sous les flashs des photographes. La princesse de 29 ans sortait d'un dîner caritatif à Londres.

Dans le communiqué, le prince Andrew dit encore une fois regretter son amitié avec le milliardaire Jeffrey Epstein, dont le suicide dans sa prison il y a trois mois laisse de nombreuses questions sans réponses. "Je continue à regretter sans équivoque mon association malavisée avec Jeffrey Epstein. Son suicide a laissé bien des questions sans réponses, en particulier pour ses victimes, et je compatis profondément avec toutes les personnes affectées et qui veulent pouvoir tourner la page. Je ne peux qu'espérer qu'avec le temps elles soient capables de reconstruire leur vie. Bien entendu, je me tiens prêt à coopérer avec les autorités compétentes pour les besoins de l'enquête, si nécessaire", était-il précisé. Le second fils de la reine Elizabeth II a depuis été lâché par diverses entités. Les filles du prince Andrew, Beatrice et Eugénie d'York, n'ont pas encore réagi à ce scandale.