Eugenie d'York enceinte ? Sa visite à Misha Nonoo déchaîne les passions

Les parieurs ont-ils misé juste ? La rumeur d'une annonce imminente d'un heureux événement en approche chez la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, qu'elle a épousé en octobre 2018 à Windsor, a fait irruption dans la presse du coeur après que les bookmakers ont constaté un emballement des prises de paris sur la grossesse de la jeune femme de 29 ans.

Dans l'air depuis les noces du couple il y a bientôt un an, cette éventualité a connu un net regain après que la fille cadette du prince Andrew et de Sarah Ferguson a été remarquée à New York en pleine Fashion Week (6-14 septembre 2019), photographiée à un pop up store de la créatrice Misha Nonoo, grande amie de Meghan Markle. Sa tenue du jour, composée d'un ensemble noir et d'un foulard à fleurs, n'était pas particulièrement révélatrice, mais sa seule apparition publique a semble-t-il suffi à relancer les spéculations plus fort que jamais. La flambée a été telle que les bookies ont pris la décision de suspendre mercredi 11 septembre les paris sur la grossesse de la princesse Eugenie, a révélé le tabloïd Daily Express.

Si les observateurs s'enflamment à l'idée que la princesse Eugenie soit enceinte, les spéculations vont aussi bon train concernant sa grande soeur la princesse Beatrice et d'hypothétiques fiançailles : en couple depuis l'an dernier avec le jeune magnat de l'immobilier italien Edoardo Mapelli Mozzi, relation qu'ils ont officialisée au mois de mars 2019, l'aînée du duc et de la duchesse d'York pourrait bien, après avoir connu une grande désillusion avec son précédent compagnon, prendre à son tour emprunter la route du mariage.

Figures incontournables de la jet-set anglaise, les deux soeurs, très complices, faisaient tout récemment partie avec leurs compagnons respectifs des 300 invités de marque du mariage de la chanteuse Ellie Goulding à York, dans le nord de l'Angleterre.