George, Charlotte et Louis, pâtissiers hors pair : leur magnifique gâteau pour la fête des Mères

Après avoir dévoilé les adorables cartes de fête des Mères écrites par George (7 ans), Charlotte (5 ans) et Louis (2 ans) pour leur grand-mère Lady Diana, Kate Middleton et le prince William ont partagé le copieux gâteau qu'ont préparé leurs enfants ce 14 mars 2021. Le duc et la duchesse de Cambridge ont ainsi immortalisé la ravissante (et énorme) pâtisserie concoctée par les arrière petits-enfants de la reine Elizabeth II.

Un cake garni de nombreux Smarties et perles sucrées, décoré avec des coeurs multicolores et fourré de crème et de gelée aux fruits rouges. Sur le second cliché du diaporama, on découvre également la mère de la duchesse, Carole Middleton, avec sa fille lorsqu'elle était enfant. "Nous célébrons deux autres mères spéciales aujourd'hui. Gâteau préparé par George, Charlotte et Louis", peut-on lire en légende de la publication Instagram du palais de Kensington. Si la fête des Mères sera célébrée le 30 mai prochain en France, le Royaume-Uni a fêté en revanche les mamans ce dimanche.