Diaporama George, Charlotte et Louis, pâtissiers hors pair : leur magnifique gâteau pour la fête des Mères

George, Charlotte et Louis, pâtissiers hors pair : leur magnifique gâteau pour la fête des Mères

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres.

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'école "School 21" à Londres, le 11 mars 2021.

Le prince William et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, sur Instagram. La photo a été prise par Kate Middleton dans leur maison d'Anmer Hall, dans le Norfolk.

Le prince George de Cambridge et sa soeur La princesse Charlotte de Cambridge, première journée à l'école Thomas's Battersea, Londres.

Carole et Michael Middleton - Les personnalités assistent au tournoi de Wimbledon à Londres, le 10 juillet 2019.

Portrait de famille du prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, pour leur carte de voeux.

Princess Charlotte - David Attenborough répond aux questions de fans célèbres, dont le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, au Royaume Uni, le 3 octobre 2020.

Prince George - David Attenborough répond aux questions de fans célèbres, dont le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, au Royaume Uni, le 3 octobre 2020.

Prince Louis - David Attenborough répond aux questions de fans célèbres, dont le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, au Royaume Uni, le 3 octobre 2020.

11 / 14

Le 23 avril 2020, pour un sketch qui visait à récolter des fonds pour le personnel soignant britannique, on a pu voir le prince se réunir avec Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis devant chez eux dans le Norfolk, pour applaudir le personnel soignant.