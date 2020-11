George, Charlotte et Louis privés de mamie pour Noël : Carole Middleton confie leurs plans

Crise sanitaire oblige, Noël édition 2020 pourrait bien se faire en comité restreint, aussi bien en France qu'outre-Manche. En attendant de savoir s'il faudra prévoir une dinde pour deux ou pour huit, la famille Middleton innove pour décorer son manoir de Bucklebury, dans l'Ouest de Londres. Comme l'a confié Carole Middleton sur Instagram, le 11 novembre 2020, c'est par écran interposé qu'elle habillera son sapin de Noël avec ses petits-enfants : George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans), les enfants de sa fille Kate Middleton, et Arthur (2 ans), le fils de Pippa Middleton.

"Nous ne pourrons peut-être pas nous réunir mais, après une année comme 2020, nous devons nous souvenir de ce qui est vraiment important ce Noël, la Britannique de 65 ans a-t-elle écrit sur le réseau social. Pour moi, ce qui compte vraiment, c'est que ma famille se sente connectée. Je laisse d'ordinaire mes petits-enfants m'aider à décorer le sapin. Cette année, je vais leur demander par appel vidéo de décider quelle décoration doit aller où. Il faudra peut-être réorganiser tout ça avec goût plus tard !" On ne rigole pas avec les décorations de Noël chez les Middleton, puisque Carole et Michael Middleton sont à la tête de Party Pieces, une entreprise d'accessoires de fête créée à la fin des années 1980 et qui prospère depuis.

"Organiser nos décorations de Noël me procure une peu de joie et d'évasion, et j'espère qu'elles vous aideront à ressentir la même chose", la mère de Kate, Pippa et James Middleton a-t-elle ajouté. Ce n'est pas la première fois que cette dernière évoque ses traditions de fin d'année avec ses petits-enfants. Cette mamie aux petits soins avait en effet confié au Telegraph en 2018 qu'elle mettait le plus de sapins de Noël possible chez elle, y compris dans les chambres de George, Charlotte, Louis et Arthur, "pour qu'ils puissent les décorer eux-mêmes".