Harry et William en froid ? Malgré le scandale, ils maintiennent leurs retrouvailles, au nom de Diana

Les deux frères vont-ils réussir à mettre le scandale de côté au nom de leur mère Diana ? Les princes William et Harry auraient toujours pour projet de se retrouver à Londres, le 1er juillet 2021, pour inaugurer la nouvelle statue hommage à leur mère, au jour où elle aurait eu 60 ans. Des retrouvailles d'autant plus attendues que les relations entre le prince Harry et la famille royale sont électriques depuis son interview vérité avec Oprah Winfrey...

A en croire l'expert royal Russell Myers, les deux frères maintiennent leur présence à la cérémonie d'inauguration prévue l'été prochain et ce, en dépit de leurs différends : "Je peux révéler en exclusivité que William est toujours engagé, comme Harry, à se réunir le 1er juillet pour l'inauguration de la statue de la princesse Diana dans les jardins de Kensington", l'expert a-t-il affirmé dans l'émission anglaise Loraine diffusée vendredi 12 mars. "Cela pourrait être un moment monumental pour les frères" qui, selon lui, se parleraient à peine depuis le départ du prince Harry et Meghan Markle de la monarchie, il y a maintenant un an. Il semble en revanche peu probable de voir la duchesse de Sussex revenir au Royaume-Uni puisqu'elle attend son deuxième enfant (une petite fille) pour l'été prochain...

La statue avait été commandé par William et Harry en 2017, pour commémorer le 20e anniversaire de la mort de leur mère. Lady Diana avait trouvé la mort le 31 août 1997 dans un tragique accident de voiture survenu à Paris, alors qu'elle tentait d'échapper aux photographes avec son petit-ami Dodi Fayed. Ses fils étaient tous les deux engagés personnellement dans ce projet mais le Megxit a grandement entaché leur relation. Le 7 mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle ont lâché plusieurs bombes lors de leur interview confidences avec Oprah Winfrey, enregistrée depuis la Californie.