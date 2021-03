Interview de Meghan Markle : la duchesse reçoit le soutien de Beyoncé, admirative

Les confessions de Meghan Markle et du prince Harry, faites à Oprah Winfrey et diffusées dimanche 7 mars 2021 ont ému la planète. Beyoncé en a également eu vent et a apporté son soutien à la duchesse de Sussex en saluant sa bravoure.

Pour commémorer la Journée internationale des droits des femmes, le lundi 8 mars 2021, Beyoncé a mis à l'honneur douze rule breakers, ces femmes qui brisent les règles et font avancer la société. L'actrice transgenre Laverne Cox, les représentantes siégeant au Congrès Maxine Waters et Alexandria Ocasio-Cortez, ainsi que Meghan Markle en font partie. Beyoncé a en effet consacré à cette dernière une publication spéciale sur son site internet.

"Merci Meghan pour ton courage et ton leadership. Tu nous inspires et nous rends plus forts", écrit simplement Queen B. La superstar a joint à ce mot une photo d'elle avec la duchesse de Sussex, datant du 14 juillet 2019. Les deux femmes s'étaient rencontrées à l'avant-première du film Le Roi Lion, à Londres. Quelques mois plus tôt, lors des Brits Awards 2019, Beyoncé et son mari Jay-Z s'étaient déjà "inclinés" devant un portrait de Meghan Markle façon "Mona Lisa de couleur".