Obsèques du prince Philip : Harry et William seront finalement séparés...

On en sait un peu plus sur les obsèques du prince Philip, qui se tiendront samedi 17 avril 2021 au château de Windsor. En plus de révéler la liste des trente personnes qui ont été invitées, le palais de Buckingham a donné jeudi en fin de journée des précisions sur le déroulement de la cérémonie. Manifestement, Elizabeth II et ses conseillers semblent vouloir éviter tout embarras royal...

Arrivé en début de semaine et isolé depuis dans son Frogmore Cottage de Windsor, le prince Harry va finalement retrouver sa famille samedi, pour la première fois depuis son départ choc de la monarchie, il y a plus d'un an. Des retrouvailles d'autant plus attendues depuis le scandale provoqué par son interview vérité avec Oprah Winfrey... Puisque ses relations avec son père et son frère William ne sont plus au beau fixe, difficile de l'intégrer au cortège royal comme si de rien n'était.

Après avoir réglé le problème des uniformes militaires, la reine a finalement choisi d'éviter tout remous pour la procession qui précèdera la cérémonie religieuse en la Chapelle Saint-Georges, en début d'après-midi. Derrière le cercueil du prince Philip, qui sera installé sur une Land Rover spécialement conçue par le défunt lui-même, les membres de la famille royale suivront le cortège à pieds. Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, les princes William et Harry ne marcheront pas l'un à côté de l'autre, puisqu'ils seront séparés par leur cousin Peter Phillips (le fils de la princesse Anne).

Suivront certainement les autres petits-enfants du défunt : Zara Tindall (et son mari Mike), les princesses Eugenie et Beatrice (avec leurs maris), Lady Louise Windsor et son frère James... A bord d'une Bentley, la reine Elizabeth fermera la procession. La souveraine de 94 ans n'a encore fait aucune apparition depuis le décès de son mari, le 9 avril dernier. Le cercueil sera ensuite conduit dans la chapelle avant le début de la cérémonie, prévu à 15h (heure locale). À la fin du service, le duc d'Edimbourg sera inhumé dans le caveau royal de la chapelle.