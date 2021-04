Harry et William, première prise de contact : Kate Middleton joue les "conciliatrices"

Pour la première fois depuis qu'il a quitté la monarchie, il y a plus d'un an, le prince Harry va retrouver la famille royale. Des retrouvailles forcées et endeuillées qui se tiendront samedi 17 avril 2021 à Windsor, à l'occasion des obsèques du prince Philip, le mari d'Elizabeth II. Arrivé de Californie dimanche dernier, le duc de Sussex serait pour le moment en quarantaine non loin de là, dans son Frogmore Cottage, qu'il partage avec sa cousine la princesse Eugenie. Pour autant, il aurait déjà eu son grand frère William au téléphone.

A en croire les informations du Daily Mail publiées mercredi, les deux frères se seraient appelés en amont de leurs retrouvailles de ce week-end. Un échange certainement délicat quand on sait à quel point le prince William serait désormais "mal à l'aise" à l'idée de parler à son cadet, depuis que ce dernier a accordé une interview vérité à Oprah Winfrey... Toujours selon le tabloïd, Kate Middleton aurait endossé le rôle de "conciliatrice", elle qui était si proche du prince Harry il n'y a pas si longtemps.

"Ils savent qu'il ne s'agit pas d'eux samedi - il s'agit d'honorer la mémoire de leur grand-père et de soutenir leur grand-mère, a commenté une source du Daily Telegraph. Je serais extrêmement surpris si ce n'était pas au centre de leurs préoccupations. Ils auront envie de passer du temps ensemble en famille, dans le même fuseau horaire pour une fois." Pour le moment, c'est chacun de son côté, avec deux tons bien différents, que le prince William et son frère Harry ont rendu hommage à leur grand-père, décédé vendredi dernier à 99 ans.

La venue du prince Harry ? Un casse-tête protocolaire

A défaut de se porter sur la reine Elizabeth, ou même sur le défunt, tous les regards seront certainement braqués sur le prince Harry samedi après-midi au château de Windsor. C'est seul que le Britannique de 36 ans va prendre part aux funérailles du duc d'Edimbourg, puisque Meghan Markle, enceinte de leur deuxième enfant, a été contrainte de rester en Californie.

Pour la reine et ses collaborateurs, le changement de vie du prince Harry s'avère être un casse-tête pour préparer sa venue aux funérailles : comment le mentionner lors de la cérémonie sans son titre d'altesse royale ? Faut-il le laisser enfiler un uniforme militaire (comme son père le prince Charles et son frère William), bien qu'il ait été dépouillé de ses titres honorifiques ? Déjà qu'Elizabeth II doit trancher et ne choisir que trente personnes pour assister aux obsèques...