Obsèques du prince Philip : Harry à part ? Une décision difficile pour la reine Elizabeth

A défaut de se porter sur la reine, ou sur le défunt lui-même, tous les regards seront certainement braqués sur le prince Harry lors des obsèques du prince Philip, le 17 avril prochain à Windsor. C'est seul que le duc de Sussex est arrivé en Angleterre lundi, laissant Meghan Markle et leur fils Archie (22 mois) derrière lui, en Californie. Enceinte d'une petite fille attendue pour l'été prochain, au mois de juin se murmure-t-il, l'ex-actrice a préféré rester en retrait en suivant les recommandations de son médecin. Le retour du prince Harry est d'autant plus scruté qu'il s'agit du tout premier depuis qu'il a officiellement quitté la monarchie et provoqué un scandale en se confiant à Oprah Winfrey lors d'une interview vérité. Des décisions qui vont certainement avoir une influence sur la place qui lui sera accordée lors des funérailles...

Pour mener une vie tranquille sur la côte Ouest, Harry et Meghan ont dû renoncer à leurs titres d'altesses royales. Le Britannique de 36 ans a également été contraint d'abandonner ses titres honorifiques militaires auxquels il tenait tant. Autant de bouleversements qui seront peut-être visibles lors des obsèques : Elizabeth II pourrait d'abord décider que son petit-fils ne soit mentionné qu'en tant que duc de Sussex. Et pour la première fois, ce dernier pourrait apparaître en tenue civile et non en uniforme d'officier, comme le seront très certainement son frère le prince William et son père le prince Charles. Le prince Harry pourra-t-il malgré tout effectuer ne serait-ce qu'un salut militaire devant le cercueil de son cher grand-père ? Puisque chaque détail symbolique compte dans ce genre de cérémonie, rien n'est moins sûr.

"Tout ce qui distingue les frères de cette manière, ce qui serait si évident pour quiconque regarde, sera probablement évité", a nuancé l'expert royal Richard Fitzwilliams auprès du Sun. "Tout ce que nous ne voulons pas, c'est une forme de rupture (...). Mon opinion est qu'ils feront tout leur possible pour s'assurer que les projecteurs de ce jour très, très important soient là où ils devraient être, et c'est sur les réalisations vraiment remarquables de quelqu'un [le prince Philip] avec une énergie surhumaine qui a tant fait pour la reine et sa pays."