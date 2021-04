Le prince Harry en Angleterre : séparé de Meghan Markle à son retour à Los Angeles ?

C'est désormais le prix à payer pour la plupart des voyages à l'étranger. Le prince Harry a dû se plier - comme n'importe quelle autre personne - aux mesures de sécurité liées à la Covid-19. Arrivé rapidement à Londres, via un vol de la British Airways, après le décès de son grand-père, le prince Philip, il pourrait avoir à se plier à une quatorzaine après son retour à Los Angeles.

Harry devra donc être séparé de son épouse Meghan Markle pendant plus de deux semaines, qui attend de surcroît leur deuxième enfant. Les médias britanniques parlent même d'un mois entier de séparation. Tout dépendra du temps que passera le duc de Sussex sur ses terres natales.

Comme l'explique bien le DailyMail, dans un article du 12 avril 2021, le prince Harry devra très probablement se soumettre à un isolement de 14 jours après avoir assisté aux funérailles du duc d'Edimbourg. Un temps seul très long pour le père d'Archie qui aurait pu être évité avec la venue de Meghan. La duchesse - qui assure avoir "fait son possible" pour faire le déplacement -, n'a pu embarquer dans l'avion à cause de sa grossesse.

Les États-Unis considèrent que les femmes enceintes encourent un "risque accru" de tomber gravement malade avec la pandémie en voyageant. De plus, les conditions de son vol et de son confinement obligatoire auraient été bien plus strictes, si bien qu'elle n'aurait pas été assurée d'être libérée à temps pour les obsèques du prince Philip. Sur ordre de son médecin, Meghan Markle a ainsi été contrainte de rester à Montecito avec Archie (2 ans en mai). Selon d'autres proches, l'ancienne actrice américaine de 39 ans n'aurait de toute façon pas voyagé avec Harry, pour ne pas devenir le centre de l'attention lors des obsèques.

Pendant son séjour au Royaume-Uni, le prince Harry loge à Frogmore Cottage, son ancien domicile britannique avec Meghan Markle. La plupart des experts de la famille royale britannique s'accordent à dire que la mort du prince Philip et ses funérailles seraient l'occasion pour William et Harry de se réconcilier. Une certaine froideur s'est installée chez les deux frères depuis le déménagement des Sussex.