Obsèques du prince Philip : le déroulement de la cérémonie, étape par étape

A 14h45, le cortège se mettra alors en route vers la Chapelle Saint-Georges, avec dans l'ordre : la princesse Anne et son frère le prince Charles côte-à-côte, puis le prince Edward et le prince Andrew, suivis du prince Harry et du prince William, séparés par leur cousin Peter Phillips, et enfin le vice-amiral Sir Tim Laurence (le mari de la princesse Anne) et le comte de Snowdon (le fils de la défunte princesse Margaret) fermeront la marche.

A 14h54, le cercueil devrait arriver au pied du grand escalier de la Chapelle. Il sera alors transporté par des officiers de la marine à l'intérieur de l'édifice religieux. Alignés deux par deux, les membres de la famille royale - ceux présents lors de la procession et le reste des trente invités - entreront à leur tour. C'est à ce moment que feront leur apparition Camilla, la duchesse de Cornouailles, Sophie de Wessex, Kate Middleton ou encore les princesses Eugenie et Beatrice. La cérémonie commencera à 15h, en même temps qu'une minute de silence sera observée partout au Royaume-Uni, et devrait durer environ 50 minutes. À la fin du service, le cercueil du duc d'Édimbourg sera abaissé dans le caveau royal.