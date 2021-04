Diaporama Obsèques du prince Philip : le déroulement de la cérémonie, étape par étape

15 / 36

Les médailles et les décorations conférées au prince Philip, duc d'Edimbourg, par le Royaume-Uni et d'autres pays à travers le monde, ainsi que son bâton de maréchal et les ailes de la Royal Air Force, et des insignes du Danemark et de la Grèce, seront placés sur l'autel pour ses funérailles à St George's Chapel, à Windsor, Royaume Uni, le 13 avril 2021.