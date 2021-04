William et Harry réconciliés ? Avec Kate, ils quittent ensemble les obsèques du prince Philip

Il a fallu attendre la fin des obsèques du prince Philip pour apercevoir l'image tant attendue : celle du prince William et du prince Harry réunis, échangeant, non loin de Kate Middleton. Des retrouvailles guettées de près quand on sait à quel point les deux frères se sont éloignés depuis un an.

