Diaporama Kate Middleton distinguée aux obsèques du prince Philip : un look presque 100% recyclé

Kate Middleton distinguée aux obsèques du prince Philip : un look presque 100% recyclé

Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge et le prince William, duc de Cambridge - La famille royale d'Angleterre au Royal Albert Hall pour le concert commémoratif "Royal British Legion Festival of Remembrance" à Londres. Le 10 novembre 2018

Kate Middleton, duchesse de Cambridge, en Alexander McQueen, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, lors de la parade Trooping the Colour 2019 à Londres le 8 juin 2019. Meghan Markle, dont c'était la première apparition publique depuis la naissance d'Archie, partageait leur landau.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge (avec son chapeau Philip Treacy) - La famille royale d'Angleterre lors du National Service of Remembrance à Londres le 10 novembre 2019.

Kate Middleton, enceinte et le prince William au dîner en famille organisé le 20 novembre 2017 au château de Windsor pour les noces de platine de la reine Elizabeth II et du prince Philip, duc d'Edimbourg. La duchesse de Cambridge porte un collier de perles prêté par Sa Majesté.

Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Zara Phillips (Tindall) et Mike Tindall, la princesse Eugenie d'York et son mari Jack Brooksbank, la princesse Beatrice d'York et son mari Edoardo Mapelli Mozzi - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.