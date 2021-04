Le prince Charles s'est exilé, après une réunion secrète avec Harry et William

C'est seul, dans son refuge du pays de Galles, que le prince Charles fait le deuil de son père. A en croire les informations publiées par le Daily Mail le 19 avril 2021, le Britannique de 72 ans a rejoint son cottage de Llwynywermod, près de Llandovery, pour une pause loin de tout. Un séjour d'autant plus solitaire que son épouse Camilla serait quant à elle restée à Londres, retenue par plusieurs engagements privés.

Le prince Charles serait parti dès le lendemain des obsèques de son père le prince Philip, qui se sont tenues au château de Windsor samedi après-midi. "Charles a senti qu'il voulait se retrouver seul, a rapporté une source du tabloïd. Il est parfaitement conscient que c'est un moment extrêmement important dans sa vie et il a l'impression d'avoir le poids du monde sur les épaules. Toute sa vie il a été l'héritier au trône, mais le prince Philip était le patriarche de la famille. En une nuit, cela à changé et l'a impacté aussi bien professionnellement que personnellement. Il a besoin de temps pour penser et réfléchir au futur de la famille royale après une semaine très difficile."

Un moment d'autant plus important qu'il survient en pleine crise familiale... Avant de rejoindre le pays de Galles, le prince Charles aurait organisé réunion de famille exceptionnelle avec William et Harry. A Windsor, père et fils auraient effectué un tout premier petit pas vers une réconciliation délicate. Il va en falloir du temps à Charles et William pour digérer l'interview vérité de Meghan et Harry avec Oprah Winfrey. En amont de son retour au Royaume-Uni, après un an d'absence, le prince Harry aurait tenté de renouer le contact avec son père en lui adressant une lettre.