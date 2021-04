Obsèques du prince Philip : la vive émotion du prince Charles, épaulé par Camilla

L'émotion était au rendez-vous samedi après-midi au château de Windsor. Ce 17 avril 2021, se sont tenues les obsèques du prince Philip en la chapelle Saint-Georges. Après avoir fait une arrivée remarquée en voiture, le prince Charles et son épouse Camilla ont rejoint le reste de la famille royale pour la procession dans la cour du château, derrière le cercueil du défunt. Si Camilla s'est directement rendue à la chapelle, le prince de Galles a quant à lui mené le cortège avec sa soeur la princesse Anne, suivi par ses frères et surtout, ses fils William et Harry.

Derrière les princes Andrew et Edward, les princes William et Harry ont pris part à la procession, séparés d'un pas petit pas par leur cousin Peter Phillips (le fils de la princesse Anne). Il s'agit de la toute première apparition du prince Harry avec la famille royale depuis son départ choc de la monarchie, il y a de ça un an. C'est finalement seul que le prince Harry enterre son grand-père, puisque son épouse Meghan Markle a été contrainte de rester en Californie, en raison de sa grossesse bien avancée. Comme prévu, personne ne porte d'uniforme militaire, comme la reine Elizabeth l'avait exigé pour éviter tout embarras royal...

Une fois la procession terminée, après une minute de silence au pied du grand escalier de la chapelle, les membres de la Firme ont pris place progressivement dans l'édifice religieux. Dès le début de la cérémonie, le prince Charles est apparu particulièrement ému. Le Britannique de 72 ans, héritier au trône d'Angleterre, a entretenu une relation plus ou moins étroite avec son père le prince Philip. S'ils n'ont jamais été très complices, le prince Charles se serait malgré tout rapproché de son père ces derniers mois, notamment lorsqu'il avait été hospitalisé à Londres.