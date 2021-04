Prince Harry : Son retour auprès de Meghan bousculé... le contact renoué avec les siens !

Des retrouvailles inattendues dans un contexte particulier : le prince Harry a retrouvé la famille royale après sa très polémique interview avec l'animatrice Oprah Winfrey - émaillée de critiques et reproches envers les siens - pour les obsèques du prince Philip. L'occasion de mettre les choses à plat. Le prince ne devrait finalement pas rentrer immédiatement à Los Angeles pour rejoindre sa femme et son fils.

Comme le rapporte le Mail Online, le prince Harry aurait réservé un billet retour modifiable vers les Etats-Unis sans doute en fonction de l'accueil qu'il allait recevoir de sa famille en rentrant au Royaume-Uni. Une source proche de la couronne affirme que le fils de la regrettée Diana a eu une conversation apaisée de deux heures avec son frère le prince William après les funérailles de leur grand-père, survenues le samedi 17 avril 2021 à Windsor. Les deux frères - séparés par leur cousin Peter Philips lors de la procession mortuaire - se sont également vus en présence de leur père, le prince Charles . "Ce n'est qu'un début mais c'est exactement le genre de premier pas dont aurait rêvé le prince Philip", a confié une source.

Le prince Harry (36 ans), qui a décroché un lucratif travail en Californie et a sans doute hâte de retrouver son épouse Meghan Markle (39 ans) enceinte de leur deuxième enfant et son fils Archie (1 an et demi), pourrait aussi retarder son retour sur le sol américain afin de rester auprès de la reine. En effet, non content de renouer le contact avec son frère et son père, il pourrait bien rester aussi quelques jours de plus afin d'être présent pour le 95e anniversaire d'Elizabeth II le mercredi 21 avril. La souveraine, dont l'image d'elle seule face au cercueil de son mari dans la chapelle Saint-Georges de Windsor a ému le monde entier, a toujours entretenu une belle relation avec son petit-fils, participant par exemple aux Invictus Games dont il avait la gestion. "Si tout se passe bien, il pourrait rester pour l'anniversaire de la reine", a martelé une source.

Le prince Harry devait initialement rentrer aux Etats-Unis ce lundi 19 avril, après avoir effectué une visite en tête-à-tête avec son père le prince Charles devant les hommages floraux de milliers d'anonymes, au domaine de Windsor, en mémoire du prince Philip. Mais tout porte à croire que son départ se fera donc quelques jours plus tard... Le prince était discrètement arrivé au Royaume-Uni le 11 avril et avait été contraint de s'isoler à Frogmore Cottage pour quelques jours en raison de la pandémie de coronavirus. Il avait été autorisé à écourter son isolement pour cause d'obsèques. Des obsèques pour lesquelles Elizabeth II avait d'ailleurs imposé aux hommes de son clan le port d'un costume cravate plutôt que des tenues militaires afin d'éviter à son petit-fils l'humiliation d'être le seul à ne pas pouvoir porter un tel accoutrement puisque ses titres lui ont été retirés lorsqu'il a annoncé son retrait comme membre senior de la famille royale.