Meghan Markle absente des obsèques du prince Philip : elle adresse un cadeau symbolique

Un cadeau pour apaiser les tensions ?

Pour cet événement important, Meghan et Harry ont donc refait appel à Willow Crossley. Le styliste floral avait déjà oeuvré pour la réception de leur mariage qui avait eu lieu aux Frogmore Gardens en 2018, mais aussi pour le baptême de leur fils aîné Archie (2 ans le 23 mai prochain), en 2019.

Le geste suscite déjà de nombreuses réactions d'internautes. Certains saluent son humanité pour une famille qui l'a maltraitée, et d'autres soupçonnent une envie de retour en grâce.

Ce cadeau viendra peut-être apaiser les potentielles tensions entre les Sussex et la famille royale britannique, dont ils se sont éloignés. Le voyage du prince Harry est le premier depuis le Megxit annoncé en janvier 2020. Il tombe un mois et dix jours après la diffusion d'une interview explosive du Britannique et son épouse, un entretien avec Oprah Winfrey dans lequel Meghan a révélé les comportements racistes de certains membres de la famille royale, avoir souffert du harcèlement des tabloïds britanniques et avoireu des pensées suicidaires.