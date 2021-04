Kate et William, façon "L'amour est dans le pré" : tracteur, moutons rebelles et sourires complices

Mardi, pour cette nouvelle sortie au vert, Kate Middleton a misé sur un look parfaitement dans le ton en ressortant sa parka et ses bottes Penelope Chilvers, portées avec un jean, une chemise de la marque française Sézane et un pull jacquard Troy London. La Britannique de 39 ans est dans son élément à la campagne, elle qui a grandi dans le Berkshire, et qui préfère sa demeure d'Anmer Hall (dans le Norfolk) à ses appartements du palais de Kensington. C'est d'ailleurs dans leur maison de campagne que les Cambridge ont passé les différents confinements avec leurs trois enfants : George, Charlotte et Louis (7, 5 et 3 ans).