Kate Middleton soutenant le prince Charles : touchant moment de réconfort aux obsèques

La grande émotion du prince Charles aux obsèques de son défunt père le prince Philip n'a laissé personne insensible. Cet ultime adieu, le fils de 72 ans de la reine Elizabeth II et du prince d'Édimbourg y était préparé mais la puissance du dernier hommage a été trop fort pour qu'il ne craque pas.

Déjà lors de la procession de huit minutes, conduisant le cercueil de son défunt père du château de Windsor jusqu'à la chapelle Saint-Georges, l'émotion a été lourde à porter, tout comme pendant la minute de silence observée avant l'entrée dans l'édifice religieux, où attendait sa mère. Accompagné de ses fils William et Harry qui se sont retrouvés pour la première fois en ce jour si triste, mais aussi de ses deux frères, Andrew et Edwards et de sa soeur Anne, le prince Charles a rejoint son épouse Camilla dans la chapelle. Installé face à la reine Elizabeth II, si seule face au cercueil du prince Philip, le prince de Galles n'a pu retenir ses larmes durant le service religieux.

A la sortie des obsèques, le père de William et Harry a pu compter sur le réconfort d'un autre membre de la famille royale : Kate Middleton. Très distinguée dans un look presque 100% recyclé, notamment composé d'un collier de perles du Japon prêté par la reine (et que Diana avait elle-même porté en 1982 lors d'un banquet aux Pays-Bas), la duchesse de Cambridge a pris son beau-père dans les bras et l'a chaleureusement embrassé sur la joue. Pour preuves, les nouvelles photos dévoilées par le Daily Mail, montrant un instant fort de soutien dans cette journée si difficile.