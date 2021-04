William et Harry enfin réunis : ce que les frères se sont dit à la sortie des obsèques

Les images des princes William et Harry échangeant quelques mots à la sortie des obsèques de leur grand-père le prince Philip ont fait le tour du monde. Rapidement, certains y vont le signe d'une réconciliation très attendue entre les frères britanniques de 38 et 36 ans. Sauf qu'il semblerait que les mots qu'ils se sont échangés, sous l'impulsion de Kate Middleton bien décidée à jouer les médiatrices, n'aient été que d'une simple banalité.

The Sun a fait appel à des experts sachant lire sur les lèvres afin d'en savoir plus sur ces mots échangés. Et déception, ceux qui ont été captés par les caméras à la sortie de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où reposent désormais le prince Philip n'avaient rien de très fraternel, bien au contraire.

Voilà ce que le duc de Cambridge et le duc de Sussex se seraient dit, après avoir brièvement retiré leurs masques. Harry aurait déclaré à William : "C'est comme il le souhaitait", en référence aux obsèques de leur défunt grand-père qu'il avait lui-même organisées. Ce à quoi William aurait alors répondu : "Oui c'était bien n'est-ce pas ?". Si ce sont vraiment ces mots que les deux frères ont échangés, pas de quoi y voir une réconciliation, mais juste quelques politesses, rien de plus.

Alors que la reine Elizabeth II, après avoir scruté seule le cercueil de son défunt mari durant cinquante minutes, le temps de la cérémonie dans la chapelle Saint-Georges, a rejoint le château de Windsor avec l'une de ses demoiselles d'honneur à bord de sa Bentley, ses enfants et petits-enfants, l'ont regagné à pied.

Selon Page Six, le prince Harry ne devrait pas s'éterniser en Angleterre et aurait prévu de rentrer rapidement à Los Angeles, où son épouse Meghan Markle et leur fils Archie (2 ans le mois prochain) l'attendent. Enceinte de leur deuxième enfant - une petite fille qui devrait naître au moins de juin - la duchesse de Sussex aurait aimé assister aux obsèques du prince Philip mais les médecins lui ont fortement déconseillé en raison de sa grossesse déjà bien avancée. Malgré son absence, Meghan Markle n'a pas manqué d'adresser une délicate attention à son grand-père par alliance le jour des funérailles.