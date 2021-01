Kate Middleton "épuisée" : rares confidences sur son confinement avec George, Charlotte et Louis

Depuis la fin d'année 2020, le prince William et Kate Middleton sont à nouveau confinés dans leur maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk, avec leurs trois enfants : le prince George (7 ans), la princesse Charlotte (5 ans) et le prince Louis (2 ans). Comme au printemps dernier, les Cambridge se retrouvent donc à faire l'école à la maison et animer des activités pour occuper leur petite tribu. Une vie de famille intensive sur laquelle la duchesse s'est étonnamment montrée franche lors d'un appel vidéo avec d'autres parents au bout du rouleau.

Dans une vidéo dévoilée le 28 janvier 2021 sur le compte Instagram des Cambridge, celui du palais de Kensington, on peut découvrir Kate Middleton en pleine visioconférence avec la principale d'une école située au nord de Londres et plusieurs parents d'enfants y étant scolarisés. La duchesse connaît bien cet établissement puisqu'elle l'avait visité en janvier 2018, alors qu'elle était enceinte de Louis. C'est depuis un salon du palais de Sandringham, situé non loin de sa demeure d'Anmer Hall, que la Britannique de 38 ans s'est récemment prêtée à un jeu de questions/réponses sur son état d'esprit après un an de crise sanitaire.

Invitée à décrire la parentalité pendant la pandémie en un mot, Kate Middleton a joué la carte de l'honnêteté en choisissant "épuisant", quand les autres parents ont choisi "patience", "éprouvant" ou encore "terrible". Elégante en total-look vert, avec son blazer Massimo Dutti, elle a alors ajouté : "Je pense qu'en tant que parent, nous avons les éléments du quotidien d'un parent, mais je suppose que pendant le confinement, nous avons dû assumer des rôles supplémentaires pour lesquels d'autres personnes dans nos communautés, ou dans nos vies, auraient peut-être pu nous soutenir et nous aider." Rappelons que la santé mentale des adultes et des plus jeunes est un domaine dans lequel la duchesse s'investit depuis maintenant plusieurs années par l'intermédiaire de la Royal Foundation.