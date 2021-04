Kate Middleton et William mariés depuis 10 ans : une anecdote cocasse refait surface

Le 29 avril 2021, le prince William et Kate Middleton célèbreront leurs 10 ans de mariage, déjà ! Avec un peu d'avance, la chaîne britannique ITV a diffusé jeudi soir un nouveau documentaire intitulé The Day Will and Kate Got Married [Le jour où Will et Kate se sont mariés]. L'occasion de se replonger dans cette incroyable journée et d'entendre au passage quelques anecdotes amusantes.

Après avoir échangé leurs voeux et alliances dans l'Abbaye de Westminster, puis défilé dans Londres en carrosse, les jeunes mariés ont fêté leur union royale lors d'une première réception organisée par la reine Elizabeth au palais de Buckingham. Près de 600 personnes ont ainsi pu découvrir le formidable gâteau de mariage qui avait été préparé pour l'occasion : une pièce montée aux fruits de huit étages, créée par la pâtissière anglaise Fiona Cairns. Comme cette dernière l'a expliqué dans le documentaire, mettre en place ce gâteau surdimensionné dans la Picture Gallery [galerie de portraits] s'est avéré plus compliqué que prévu !

L'équipe de pâtissiers a été contraint de démonter une porte pour que le gâteau et son large chariot puissent passer. Puis, alors que les artisans ajoutaient les dernières touches sur le dessert, Elizabeth II est passée jeter un oeil... "Je me souviens qu'elle a dit : 'J'ai entendu dire que vous démantelez ma maison.' Et je lui ai répondu : 'Eh bien, nous avons dû retirer une porte de la pièce en dessous pour que le chariot passe avec le gâteau.' Mais tout a été remis en place en fin de compte, donc ça a été."