Kate et William fêtent leurs 10 ans de mariage : une fête réussie, mais quelques tensions en coulisses

L'heure est venue pour Kate Middleton et son mari le prince William de célébrer leurs noces d'étain ! Ce 29 avril 2021, le duc et la duchesse de Cambridge fêtent leurs 10 ans de mariage. L'organisation d'un tel événement pour Buckingham, Kensington et Clarence House n'a pas été une mince affaire, surtout que les amoureux n'avaient annoncé leurs fiançailles que cinq mois auparavant... Heureusement, malgré les 1900 convives et les millions d'Anglais en fête dans les rues de Londres, aucun accroc majeur n'est venu perturber le mariage. Mais, en coulisses, quelques tensions et appréhensions se sont fait sentir.

Comme l'a expliqué John Hall, qui était alors le doyen de Westminster, un avocat avait été convoqué pour une raison bien précise, à savoir, au cas où un des nombreux invités de la cérémonie religieuse s'oppose au mariage après la fameuse phrase : "Si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant, ou se taise à jamais." Le 16 avril dernier, auprès du Daily Mail, le doyen s'est souvenu : "Même si nous savions que tout irait bien, nous avions en fait un avocat qui attendait dans les coulisses."

Autre point de tension anecdotique, toujours selon le Daily Mail : les arbres choisis par Kate Middleton pour décorer l'abbaye (voir diaporama). La BBC a en effet dû batailler pour que deux d'entre eux - des érables- - soient déplacés car ils obstruaient deux caméras !

Une fois les voeux et les alliances échangé, les jeunes mariés ont paradé dans les rues de Londres en carrosse, avant de célébrer leur union lors d'un déjeuner organisé par la reine Elizabeth au palais de Buckingham. Après avoir dégusté du saumon, des langoustines, de l'agneau ou encore des asperges, le prince William, Kate Middleton et leurs invités ont terminé le repas avec une incroyable pièce montée aux fruits de huit étages conçue par la pâtissière britannique Fiona Cairns (voir diaporama).

Ce gâteau royal a nécessité une sécurité rapprochée tant sa créatrice était inquiète de le voir saboté. Une fois arrivées à Buckingham pour la réception, sous bonne escorte donc, Fiona Cairns et ses équipes ont dû retirer une porte du palais pour que le cake géant et son chariot puissent passer ! Un déménagement forcé qui n'a pas manqué de faire réagir la reine...