Diaporama Kate et William fêtent leurs 10 ans de mariage : une fête réussie, mais quelques tensions en coulisses

Kate et William fêtent leurs 10 ans de mariage : une fête réussie, mais quelques tensions en coulisses

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres.

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Mise en place des érables anglais dans l'Abbaye de Westminster, le 26 avril 2011, trois jours avant le mariage du prince William et Kate Middleton.

Mise en place des érables anglais dans l'Abbaye de Westminster, le 26 avril 2011, trois jours avant le mariage du prince William et Kate Middleton.

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011

13 / 22

Michael Middleton, Carole Middleton, le prince Charles et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Philip, duc d'Edimbourg, Pippa Middleton et le prince Harry - Mariage de Kate Middleton et du prince William d'Angleterre à Londres. Le 29 avril 2011