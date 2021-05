Kate Middleton sculpturale : manteau éclatant et micro sac, elle en met plein la vue

C'est ce qui s'appelle un look éclatant ! Le 7 mai 2021, Kate Middleton a quitté ses appartements du palais de Kensington pour une nouvelle sortie en solo. L'épouse du prince William s'est rendue à la National Portrait Gallery de Londres pour marquer la publication du livre de photos Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020, qui compile les 100 clichés qu'elle a sélectionnés lors du concours qu'elle avait lancé lors du premier confinement. Elle-même passionnée de photographie, la duchesse de Cambridge avait alors invité ses concitoyens a immortaliser leur quotidien pendant la pandémie de Covid-19.

Vêtue d'un nouveau long manteau rouge de la marque Eponine, accessoirisé d'une jupe plissée beige, d'une paire d'escarpins nude et d'un mini sac à main DeMellier, Kate Middleton a fait une apparition remarquée vendredi. A noter le retour de son étrange pansement au doigt... La Britannique de 39 ans (et sa cascade d'ondulations) est allée à la rencontre de plusieurs finalistes dont les photos ont été retenues pour le livre. Plus tôt dans la journée, la mère de George, Charlotte et Louis (7, 6 et 3 ans) s'est amusée à disposer un exemplaire devant une fontaine située près de Kensington...

"Que la recherche commence ! Nous avons rejoint @bookfairies_uk pour la journée afin de partager avec vous des copies de Hold Still partout au Royaume-Uni, a-t-il été expliqué sur le compte Instagram des Cambridge, récemment mis à jour. Chaque exemplaire est orné d'un autocollant doré de fée, d'un ruban d'or et d'une lettre de la duchesse cachée à l'intérieur. Pour rendre cette activité encore plus spéciale, les fées du livre, les juges de Hold Still et les participants des 100 images finalistes ont laissé des copies aux endroits qui leur ont donné de l'espoir pendant le confinement".